Vote des MRE : La coordination des partis politiques à l'étranger appelle à un arbitrage royal

La Coordination des représentants des partis politiques marocains à l'étranger a dénoncé le rejet massif de la participation politique des MRE au Parlement. Dans un communiqué, la coordination est ainsi revenue sur le vote majoritaire à la Chambre des représentants, vendredi dernier, barrant la route à un amendement visant à autoriser les MRE à prendre part directement aux prochaines élections législatives.

Pour les représentants des partis politiques marocains à l'étranger, le vote contre cet amendement «contredit les instructions royales claires contenues dans les discours du 6 novembre 2005 et du 6 novembre 2007 et constitue une violation flagrante de l'article 17 de la Constitution». «Le refus du parlement de permettre aux Marocains de l’étranger d’être représentés et de voter est un déni complet de l’engagement politique et moral de la part du gouvernement, des groupes parlementaires et des secrétaires des partis politiques», dénonce encore le communiqué.

La coordination rappelle que le Maroc a «choisi l'équilibre législatif» et dit espérer que la délibération, par la Chambre des Conseillers de la loi 04-21 pourra être une occasion pour «répondre aux aspirations citoyennes des Marocains du monde dans un Maroc qui embrasse tous ses citoyens».

Les représentants des partis politiques marocains à l'étranger plaident aussi pour un arbitrage royal et une intervention du roi pour «rendre justice à la communauté marocaine installée à l’étranger et lui permettre d'exercer ses droits».