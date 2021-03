Fès : Plusieurs quartiers inondés après les intempéries

En quelques minutes de précipitations, dimanche, certaines zones de la ville de Fès ont été inondées, provoquant des dégâts matériels et rendant les routes inaccessibles. Plusieurs maisons, habitations et avenues principales ont été aussi envahies par l’eau et d’importantes crues ont été observées. Par ailleurs, la route nationale n°6, non-loin du palais royal, est devenue impraticable, a rapporté Lakome. Le quartier Hadika dans le secteur d’Oued Fès a été particulièrement touché, selon la même source.

Sur place, le média arabophone a indiqué que les appels de détresse des habitants sont restés sans réponse, face à la rapidité avec laquelle la capacité de l’infrastructure d’assainissement a été saturée. En effet, les numéros de téléphone de la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Fès (RADEEF) seraient restés injoignables, les habitants restant pour leur part livrés à eux-mêmes.

Faute de répondant, les familles des zones touchées ont organisé des opérations de solidarité. Avec les moyens du bord, elles se sont organisées pour vider l’eau des maisons touchées et venir en aide aux personnes seules ou bloquées dans leurs habitations inondées, a rapporté la même source.

Cette dernière souligne que bien que cette zone soit considérée comme l’un des points les plus impactés par les pluies à chaque période de précipitations, elle n’aurait pas bénéficié de travaux d’entretien de l’assainissement pour éviter un scénario similaire à celui vécu récemment dans certaines villes marocaines, comme Tétouan, Tanger et Casablanca.