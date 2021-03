Grégory Chekib, dessiner des supers héros dans un contexte marocain

Un Hulk sortant mécontent d’un arrondissement, un Deadpool sur une motobécane ou encore un Spiderman grimpant le Twin Center, ses illustrations ont fait sourire plusieurs Marocains sur les réseaux sociaux. Derrière ces dessins de supers héros, avec des détails percutants qui rappellent Casablanca ou le Maroc, un artiste inspiré par le Maroc.

Grégory Chekib, alias GregZ vit au Maroc depuis 2007 après avoir passé une partie de sa vie dans le royaume entre la fin des années 90 et début des années 2000. Passionné par le dessin depuis son jeûne âge, il fait des études d’art graphique en Belgique pour apprendre la technique de la peinture, le croquis, la publicité et les métiers de ce domaine, avec un focus sur le dessin. «On faisait tout à la main à l’époque car il n’y avait pas vraiment d’ordinateurs», se remémore celui qui rêvait de devenir peintre ou dessinateur.

Mais, conscient que les artistes vivent «rarement» de leur art, GregZ fait ses premiers pas dans la communication une fois arrivée au Maroc pour rejoindre son père qui résidait déjà dans le royaume. Son amour pour le dessin ne le quitte jamais. Influencé très tôt par les comics et les mangas, il lance il y a trois ans une série dédiée aux supers héros de la culture pop. «Les travaux de l’artiste montpelliérain Mr Garcin et l’artiste français Greg Leon Guillemin m’ont inspiré, nous déclare-t-il. Je me suis dit qu’il y avait moyen de faire quelque chose avec le Maroc et pourquoi pas intégrer ces personnages dans des situations du quotidien marocain, d’une façon détournée et originale.»

Des illustrations inspirées par le quotidien des Marocains

Il commence ainsi avec Batman arrêté par un policier marocain puis Superman attendant un grand taxi casablancais. À cette époque, la sortie de plusieurs films et séries Marvel le pousse à continuer dans cette lancée, avec d’autres supers héros.

«Je suis sorti des clichés, comme le couscous, le tarbouche et les babouches, en essayant de raconter une histoire, le vécu de beaucoup de personnes et ainsi provoquer une émotion à travers les illustrations. Pour cela, je me sers du caractère et des caractéristiques physiques des supers héros, avant de lui injecter de la marocanité d’une manière subtile.» GregZ

Au total, l’artiste compte 17 tableaux dont un triptyque, qui évolueront probablement avec le temps, avec notamment les nouvelles séries Marvel, comme «WandaVision» et surtout l’actualité du pays. En effet, pendant le mois de Ramadan, il a publié l’illustration de Thor, l’estomac gonflé, tenant la soupière de Harira et des plats marocains du mois sacré. Durant le confinement, il a dévoilé le dessin de Captain America intervenant sur la deuxième chaîne 2M pour appeler les Marocains à rester chez eux.

«Je suis quelqu’un d’assez second degré. J’aime l’ironie et la dérision. J’ai grandi avec la bande-dessinée franco-belge. Le but aussi n’est pas de faire des cartes postales du Maroc, mais de faire sourire, en montrant un quotidien, une réalité, d’une manière originale et sympathique, en somme, raconter une histoire», explique l’illustrateur. «Le policier qui arrête Batman, on l’a tous vécu», ironise-t-il.

Un travail colossal de réflexion, de recherche et d’exécution avant l’œuvre finale

Et derrière ces tableaux très détaillés, le travail n’est guère facile. En effet, une chasse aux idées débute pour permettre à l’artiste d’«intégrer au mieux» ces supers héros, de manière «subtile» et décalée.

«Il y a d’abord un travail de réflexion que je peux expliquer par mon côté "publicitaire", ayant pour objectif d’intégrer au mieux un vécu, une scène ou une situation typique du Maroc, avec le personnage choisi. Parfois c’est l’inverse: d’abord, j’ai une scène ou un vécu en tête et ensuite je cherche quel super héros pourrait matcher» GregZ

Grégory Chekib mène aussi des recherches sur le Super héros et son costume pour en connaître les détails, en gardant le côté «bande-dessinée et version originale». Quant au décor, il prend même des photos pour se rapprocher au mieux de la réalité dans ses illustrations. Un travail de montage des décors précède ainsi l’œuvre dessinée d’abord à la main sur une tablette graphique, puis au tracé vectoriel point par point et au final rajouter des trames. «Mon but est d’avoir un trait, une courbe et des couleurs parfaits et d’être le plus précis et minutieux dans les détails. C’est le style et rendu que je recherche. Cela permet aussi d’adapter facilement l’œuvre aux différents formats ou supports utilisés, qu’elle soit imprimée sur un mur, une affiche ou un t-shirt, sans perdre en qualité», ajoute GregZ.

De plus, bien qu’un seul tableau lui prenne «beaucoup de temps», l’artiste dessinateur ne compte pas s’arrêter à cette série et prévoit déjà de lancer une autre mettant en scène les personnages de manga, surtout les plus connus au Maroc, avec un autre traitement quant au style. «Les Comics sont faciles à détourner et en faire sa propre version sans que ce soit ridicule, contrairement aux mangas. Cette fois ci, je vais tenter de me rapprocher plus du style ‘manga’ pour le trait», reconnait-il, sans broncher devant ce nouveau défi qu’il compte se lancer.