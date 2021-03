BTP et construction : Melilla veut former ses chômeurs pour ne plus dépendre du Maroc

Le gouvernement local de Melilla a l'intention de créer une «école de construction et de génie civil» pour former des chômeurs à Melilla et éviter de faire appel à des maçons et autres spécialistes de la construction venus de l’Espagne et du Maroc. Une décision qui intervient à la suite de la fermeture de la frontière il y a un an à cause de la crise sanitaire, écrit Europa Press.

Citant le président par intérim de la société publique d'emploi Proyecto Melilla, Emilio Guerra, l’agence explique qu’il s’agit d’un «projet que la ville autonome a déjà voulu lancer à plusieurs reprises». «Le secteur de la construction a été fortement diminué, car bon nombre des personnes embauchées venaient du pays voisin (Maroc)», a-t-il reconnu. Emilio Guerra a souligné que la forte demande qui a été enregistrée dans la ville espagnole pour ce type de travaux «a fait repenser cette situation». «Les citoyens de Melilla peuvent être formés à ce type de spécialités dans le BTP et mettre leur compétences au service des entreprises qui exigent ce type de professionnels», a-t-il ajouté.

Pour le président par intérim de Proyecto Melilla, «la meilleure façon de recruter du personnel de construction parmi les chômeurs de Melilla est de le faire en créant une école». Il a reconnu que «cela nécessite avant tout des terrains et des installations» que la ville essaye d'adapter.

Europa Press note qu’il s’agit d'un projet que le gouvernement de coalition formée par le PSOE, le Cs et le CPM veut réaliser, en raison de la «demande croissante de travailleurs dans le secteur». A cause de la fermeture des frontières avec le Maroc, la ville a commencé à faire appel à des travailleurs embauchés en Espagne, rappelle la même source.