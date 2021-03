TAJA, un média tourné vers le sport féminin dans la région MENA

Un magazine digital gratuit et biannuel TAJA, dédié à la pratique sportive féminine et à la promotion du sport auprès des jeunes filles et des femmes dans la région MENA, voit le jour ce 8 mars, date de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes.

«L'intérêt médiatique pour la pratique sportive féminine est minime comparé à la mise en avant de la pratique sportive masculine. Ceci n’aide pas à faire avancer les mentalités qui empêchent encore des millions de femmes de s’épanouir et s’autonomiser à travers le sport», explique Aziza Nait Sibaha, fondatrice du projet dans un communiqué.

Pensé par cette journaliste et défenseure de l’égalité, ce magazine arabophone est porté par un site internet bilingue, en arabe et en français (www.tajasport.com). Il présente une offre médiatique, déclinée sur les différentes plateformes de réseaux sociaux.

Des interviews, des portraits, des reportages vidéo, des podcasts... L’offre de TAJA est riche dans la forme comme dans le fond. Elle est réalisée par une équipe éditoriale avec une dizaine de correspondant(e)s et de chroniqueur(e)s, notamment dans les différents pays de la région MENA.

Chaque édition comporte un dossier dédié à la pratique sportive féminine dans un des pays de la région, a fait savoir la même source, ajoutant que c’est le Maroc qui sera l’hôte du premier dossier spécial.