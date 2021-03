L’Algérie lance la guerre aux cartes géographiques incluant le Sahara au Maroc

Le ministère algérien des Affaires étrangères a ordonné l’ouverture d’un nouveau front contre la marocanité du Sahara. Dans le viseur du département de Sabri Boukadoum les cartes du royaume intégrant le Sahara occidental diffusées sur le net et présentées à l’occasion de conférences internationales, rapporte ce dimanche Echoroukonline.

Le chef de la diplomatie du voisin de l’Est a sollicité le concours de son collègue ministre de l’Enseignement supérieur qui a immédiatement mis en état alerte les universitaires algériens. «Je suis honoré de vous informer que le Royaume du Maroc a adopté une stratégie, que certains appellent la diplomatie des cartes au service de l'intégrité territoriale» visant à «répandre à travers le monde les cartes du Royaume du Maroc incluant le Sahara Occidental», a écrit le ministre de l’Enseignement dans une note datant du 28 février, révélée par Echouroukonline.

«Le Royaume du Maroc s'apprête à lancer une large campagne pour faire la promotion de cartes papier et numérique, conformément à ses ambitions expansionnistes.» Ministre de l’Enseignement algérien

Pour faire face à cette «campagne», le média conservateur affirme que le «gouvernement algérien a élaboré un plan de lutte contre la propagande marocaine pour légitimer son occupation du Sahara». A cet effet, la riposte s’appuie sur «une sensibilisation des responsables des institutions universitaires et scientifiques et toute la famille universitaire avec toutes ses composantes, particulièrement les délégations officielles et scientifiques en déplacement à l'étranger». Tous doivent «demander le retrait de publicité ou document papier ou numérique contenant des cartes ou des données visant à annexer la région du Sahara occidental au territoire marocain lors de leur participation à des séminaires, conférences, forums régionaux et internationaux», insiste le ministère de l’Enseignement.

Auparavant, c’était le Maroc qui s’indignait contre la présentation de sa carte géographique sans le Sahara, à l’occasion de réunions internationales.