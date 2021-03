Covid-19 : La CNSS annonce des indemnitaires aux industries culturelles

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé, dimanche, la décision de consacrer des indemnités forfaitaires, pour la période allant du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 mai 2021, au profit des acteurs des industries culturelles et créatives en situation difficile, à cause de la crise sanitaire du nouveau coronavirus (Covid-19).

Les opérateurs en question peuvent formuler des demandes pour bénéficier de cette indemnité au profit de leurs salariés et stagiaires en formation-insertion en arrêt provisoire d'activité en raison de la pandémie et déclarés auprès de la CNSS durant le mois de février 2020, a indiqué la Caisse dans un communiqué.

Les employeurs remplissant les conditions stipulées dans le guide d’utilisation du portail covid19.cnss.ma doivent soumettre leurs demandes, via cette plateforme, à parti du 15 mars courant pour la période allant de juillet 2020 à janvier 2021, ajoute la même source, rappelant que cette indemnité est financée par le Fonds spécial de gestion de la pandémie du nouveau coronavirus, mis en place sur Hautes instructions royales.

S’agissant des mois de février et de mars 2021, les demandes peuvent être déposées jusqu’au 20 courant, tandis que les déclarations d’avril et mai débuteront le 16 du mois concerné et se poursuivront jusqu’au 3 du mois suivant.

En vue de faciliter l'utilisation du portail, la Caisse nationale de sécurité sociale a préparé une vidéo et un guide explicatif consultables sur le site officiel www.cnss.ma et ses différentes pages sur les réseaux sociaux. L’intéressé peut, le cas échéant, appeler le service "Allo Damane" sur les numéros 0802033333 ou 0802007200.