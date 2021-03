Agadir : JTF remet des équipements à des coopératives des marins pêcheurs

Un lot d'équipements a été remis, vendredi, au profit de 22 coopératives des marins pêcheurs de la région Souss-Massa et l'antenne médicale du port d’Agadir. Remis dans le cadre du projet de la Japanese Trust Fund (JTF) intitulé «Marins et pêcheurs : Entre violence basée sur le genre et accès aux services de santé sexuelle et reproductive», ce lot porte sur des équipements informatiques et de diagnostic afin d’assurer le dépistage, l’orientation et le suivi des cas victimes de violence basée sur le genre.

De même, un échographe de haute gamme a été remis à l'antenne médicale du port d’Agadir pour assurer les consultations médicales spécialisées d’urologie, de gynécologie et de toutes les pathologies en relation avec la santé sexuelle et reproductive des marins pêcheurs et leurs familles.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Japon au Maroc, Takashi Shinozuka a indiqué que la remise de ces équipements vise notamment à accroître l'accès des travailleurs dans ce secteur, aux services de la santé sexuelle et reproductive. L’ambassadeur a passé en revue la mission et les objectifs du projet initié par JTF, en partenariat avec l'Association marocaine de planification familiale (AMPF) et la délégation régionale de pêche maritime.

«A travers cette distribution, il s’agit pour nous de soutenir des acteurs dynamiques que sont les coopératives engagés dans ce projet de portée non seulement régionale mais également nationale», a-t-il ajouté.

Pour sa part, la présidente déléguée de l’AMPF, Latifa Jamai a fait savoir que deux sessions de formation en éducation sexuelle complète et en dépistage de la violence basée sur le genre, ont été tenues, récemment dans le cadre de ce projet au profit des représentants de coopératives de marins et pêcheurs et d’unité portuaire de la région Souss-Massa.