Le soutien d’Ouaddou au président de la fédération algérienne ne passe pas au Maroc

Le Tribunal arbitral de sport (TAS) de Lausanne (Suisse), a décidé de réintégrer le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheïreddine Zetchi dans la course pour l’élection des membres du Conseil de la Fédération internationale (FIFA). Celle-ci est prévue le 12 mars à Rabat, en marge de l'Assemblée générale élective (AGE) de la Confédération africaine (CAF).

Cette nouvelle a fait réagir l’international marocain Abdeslam Ouaddou. Sur son compte Twitter, l’ex-entraîneur du Mouloudia d’Oujda s’est dit «personnellement très heureux que ce grand monsieur revienne dans la course», qualifiant Kheïreddine Zetchi d’«homme intègre et intelligent» et de «vrai passionné par le football qui a réussi sa vie». «Il est capable d'apporter un vrai plus pour le football», a-t-il abondé.

Je suis personnellement très heureux que ce Grand Monsieur revienne dans la course à l'élection ComEx. Homme intègre & intelligent,1 vrai passionné par le football qui a réussi sa vie. Il est capable d'apporter un vrai + pour le football. #ChampiondAfrique #Académie #ParadouAC pic.twitter.com/XVShRzqfHY — Abdeslam Ouaddou (@AbdesOuaddou) March 5, 2021

Dans un autre statut, Ouaddou a affirmé que Kheïreddine Zetchi est «la bonne personne au bon endroit» ; «Un homme capable de booster le football africain par son intégrité, son honnêteté, son humilité, ses valeurs de travail et surtout la connaissance de l'écosystème du football.» Et d’exprimer son «soutien indéfectible à M. Zetchi, président de la FAF».

The right man at the right place

1 homme capable de booster le football africain par son intégrité, son honnêteté, son humilité, ses Valeurs de travail et surtout la connaissance de l'écosystème du football.

Mon soutien indéfectible à

M. Zetchi Président de la FAF. @FIFAcom pic.twitter.com/I7pgWQSUcr — Abdeslam Ouaddou (@AbdesOuaddou) March 5, 2021

Mais ce soutien de l’international marocain a irrité plusieurs internautes sur les réseaux sociaux, sachant que le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa est également candidat. En effet, plusieurs Marocains ont rappelé à Abdeslam Ouaddou que le même Kheïreddine Zetchi s’était farouchement opposé à l’organisation, par le Maroc, de la CAN-2020 de Futsal l’année dernière à Laâyoune.

Vous devriez avoir honte M. @AbdesOuaddou! Je vous respectais vraiment lorsque vous portiez la tunique de l'@EnMaroc, @frmf.

Votre comportement actuel me désole. Un vrai marocain n'agirait jamais de la sorte. Il serait jaloux de son pays et le défendrait quoi qu'il en coûte. — Issam (@Nassim825) March 5, 2021

Les critiques à l’encontre de l’ex-entraineur du Mouloudia d’Oujda ont été parfois très virulentes, certains allant jusqu’à traiter Abdeslam Ouaddou de «traître».