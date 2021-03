La 3e édition du Morocco Future Leaders organisée à Dakhla-Oued Ed-Dahab

Dans ses efforts pour renforcer les liens déjà forts avec le Maroc, en favorisant le développement de la jeunesse dans tout le pays, l'ambassade des États-Unis organise, en partenariat avec l'Association Anoual, le programme Morocco Future Leaders (MFL) dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab.

«Morocco Future Leaders s’étale sur cinq mois et comprend une série de formations présentielles et virtuelles visant à accompagner 20 jeunes participants locaux, pour devenir des leaders performants au sein de leurs communautés», indique un communiqué de l’ambassade, parvenu à Yabiladi.

«L’objectif de ce programme exceptionnel est d’apporter un soutien à la prochaine génération de jeunes leaders civiques marocains», a déclaré Davida MacDonald, attachée culturelle de l’ambassade des États-Unis. «En renforçant leurs compétences en communication et en leadership, ils deviennent des meneurs encore plus performants au sein de leurs communautés», a-t-elle ajouté.

Les sessions de formations ont lieu les 5, 6 et 7 mars à Dakhla, et fournissent aux participants une introduction complète aux compétences essentielles de leadership, nécessaires pour diriger des personnes et des équipes.

À l'issue de l'atelier, les participants auront acquis un sens approfondi du leadership. Ils apprendraient également à impliquer les jeunes dans la société civile et à mieux comprendre leur propre style de leadership naturel, les préparant à la prochaine étape de leur carrière, détaille le communiqué.

En étroite coordination avec l’ambassade des États-Unis, et suite à un appel à candidatures, l'Association Anoual a sélectionné les 20 jeunes leaders de la région de Dakhla Oued Ed-Dahab en fonction de leur potentiel de leadership et de leur engagement envers leurs communautés. Les participants ont entre 18 et 30 ans.

Le programme MFL en est à sa troisième édition, conclut le communiqué.