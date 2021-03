Championnats africains de cyclisme : Médaille d'argent pour Mohammed Najib Sanbouli

Le coureur-cycliste marocain Mohammed Najib Sanbouli a remporté, vendredi, la médaille d'argent de la course sur route individuelle, organisée dans le cadre des championnats africains de cyclisme sur route et sur piste, disputés actuellement en Egypte. Il a parcouru la distance (84 km) en 2h 30min et 58sec, arrivant derrière le Rwandais Tuyizere Etienne, premier en classement général (2h 29min et 25sec). La troisième marche du podium est revenue à un autre Rwandais, en l'occurrence Niyounkuru Samuel.

Samedi, la course sur route de la catégorie féminine aura lieu sur une distance de 98 KM avec la participation de quatre coureuses marocaines, à savoir Fatima Zahra Hayani, Fatima Zahra Benzekri, Noura Sihamoud, Hakima Maghraoui.

Chez les messieurs, le parcours s’étale sur 140 KM. Il sera marqué par la participation des cyclistes marocains Mohsen El Kourji, Adel El Arbawi, Houcine Essebahi, Achraf Deghmi, Hassan Majdoubi, Nasr-Eddine Maatouki, Mohamed Nemsi et Hamza Ayoub.

Le Maroc participe avec une vingtaine de coureurs-cyclistes représentant les catégories des séniors, des moins de 23 ans et des juniors, ainsi qu’une équipe féminine. Outre les cyclistes, la délégation marocaine comprend un staff technique composé du directeur technique national, Moustafa Najari, et des cadres Ahmed Rahaili, Mustafa Ommal, Abdelaati Saadoun, Adil Dahakila et Moustafa Khalawi.

Ces championnats d’Afrique font partie des étapes qualificatives pour le Championnat du monde de la discipline qui se déroulera en Belgique.

La sélection nationale avait pris part, du 23 janvier au 15 février à Benslimane, à un stage de concentration afin de connaître leur niveau de préparation et capacités techniques, dans le sillage des effets du covid-19.

Les courses sur route des championnats africains se déroulent du 2 au 6 mars, tandis que celles sur piste sont prévues entre le 10 et le 13 du même mois.