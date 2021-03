Un Maroco-espagnol bat le record du monde du semi-marathon couru pieds nus sur la neige

Le coureur espagnol Karim El Hayani, 27 ans, a battu mercredi autour du lac Beauport près de Québec, le record mondial du semi-marathon (21,0975 km) pieds nus sur la neige. En 1h 36 minutes et une poignée de secondes, l’Espagnol d’origine marocaine a ainsi pulvérisé l’ancien record officiel établi par le Néerlandais Wim Hof, il y a 14 ans (2007), de 2h6min34 s, écrit le magazine Distances+. «La performance établie par Karim El Hayani est pour le moment officieuse puisqu’elle doit être homologuée par le Guinness World Records, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines», explique la même source.

Karim El Hayani a confié avoir «ressenti une émotion incroyable» en terminant son incroyable défi. Une joie qu’il a pu partager avec toute l’équipe de la Clinique du Coureur, dont il est l’un des ambassadeurs et qui l’a accompagné dans sa tentative de record.

«C’est vrai que ce n’est pas ce à quoi on s’attendait. On avait repéré le parcours avec Blaise Dubois (le fondateur de la Clinique du Coureur, ndlr) et il était vraiment en bon état, mais les trois derniers jours il y a eu un choc thermique avec des températures à -27° et -33° et des redoux avec de la pluie», raconte-t-il. «Je ne pouvais pas courir à l’allure que je voulais. J’ai dû apprendre 20 minutes avant le départ à courir sur une piste de patin à glace» glisse-t-il en riant.

Malgré une température de -10°, le Maroco-espagnol a retiré son chandail dans les derniers kilomètres pour courir torse nu. Distances+ rappelle que Karim El Hayani est coutumier de la pratique du sport pieds nus depuis son enfance. Originaire du Maroc, il a grandi à Madrid où il s’est épanoui en athlétisme, en gagnant notamment la Coupe d’Espagne de course en montagne en 2013, avant d’aller vivre et courir aux États-Unis, pour remporter, entre autres, l’ultra-trail Javelina Jundred 100 km en 2015 et le 50 km de la Coldwater Rumble en 2017.

Karim El Hayani, qui s’est installé par la suite au Québec, souhaite maintenir sa forme afin d’être performant sur un défi diamétralement opposé : le Marathon des Sables (250 km, 2445 m D+), qui aura lieu du 1 au 11 octobre.