France : Dix mosquées fermées et 89 autres bientôt contrôlées pour «séparatisme»

Dix mosquées ont été fermées récemment en Ile-de-France pour non-conformité avec des normes de sécurité, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou pour un lien avec une activité terroriste. Selon l’AFP, les lieux de culte du Pré-Saint-Gervais, de Sevran et de Neuilly-Plaisance en Seine-Saint-Denis, ceux de Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-Sur-Seine et Montmagny dans le Val-de-Marne, et ceux de Goussainville et Villiers-le-Bel dans le Val-d’Oise ont été fermés pour non-conformité avec des normes de sécurité.

Si ces huit mosquées vont devoir se mettre en conformité pour rouvrir, la mosquée de Bobigny a été fermée, dans le cadre de «procédures judiciaire ou administrative», alors que celle de Pantin est close pour «lien avec une activité terroriste» après l’assassinat de Samuel Paty, ajoute la même source.

Dans les prochaines semaines dans 33 départements, 89 autres mosquées soupçonnées de «séparatisme» vont être contrôlées, a annoncé mercredi Gérald Darmanin au Sénat. Des contrôlés qui interviennent après l’entrée en vigueur de la loi «confortant le respect des principes de la République» qui prévoit un élargissement des motifs de fermeture des lieux de culte.

Avant ces contrôles prévus, 17 mosquées ont déjà fermé «ces dernières semaines» dont dix en Ile-de-France. Par ailleurs, «dix lieux de culte soupçonnés de séparatisme» sont actuellement «fermés en raison de la crise sanitaire ou pour travaux», a détaillé le ministère. Tous ces lieux de culte pourront faire l’objet de «nouveaux contrôles» après l’entrée en vigueur de la loi et de ses nouvelles dispositions, selon le ministère qui rappelle qu’il existe «2 500 lieux de culte musulmans en France».