Sahara : Le chef de la diplomatie de la Zambie contredit les médias algériens et du Polisario

La Zambie vient d’apporter un sérieux démenti à la propagande, véhiculée récemment par des médias algériens et du Polisario, sur la prétendue fermeture de son consulat à Laâyoune. Ce vendredi 5 mars, le ministre zambien des Affaires étrangères, Joseph Malanji a effectué une visite à Rabat où il s’est entretenu avec son homologue Nasser Bourita.

«Nous sommes ravis que les relations entre nos deux pays aient continué à se renforcer bilatéralement mais aussi multilatéralement, depuis la visite à Lusaka de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2017», s’est félicité le chef de la diplomatie de la Zambie.

Mr. Joseph Malanji: We are delighted that the relations between our two countries have continued to strengthen bilaterally but also multilaterally, since the visit to Lusaka of His Majesty King Mohammed VI in 2017. pic.twitter.com/4flqPU30iC