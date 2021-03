Fnideq : Une rencontre sur le programme de décollage économique au profit des femmes

Une rencontre de communication sur le programme visant à favoriser le décollage économique au profit des femmes qui s'adonnent à la «contrebande vivrière», s'est tenue, jeudi à Fnideq, avec la participation de responsables et d'acteurs associatifs. Cette rencontre, à laquelle ont participé des acteurs économiques et les responsables des secteurs gouvernementaux concernés par l'emploi et les associations de la société civile, vise à ouvrir un dialogue avec les associations et ces femmes, en vue de réfléchir collectivement sur des idées et des projets à même d'améliorer la situation socio-économique des habitants de la région en général.

Cet événement, qui a été marqué par la présentation d'exposés animés par des représentants de banques et des secteurs publics concernés, a été l'occasion de débattre des attentes de la population de la région, en particulier la catégorie des femmes qui s'adonnaient à la «contrebande vivrière» dans le passé.

Dans une déclaration à la MAP, le président de Fondation Moubadara pour les jeunes et l'entrepreneuriat, Moncef Kettani a souligné que cette rencontre intervient après une série de réunions, tenues en présence du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, du gouverneur de la préfecture de M'diq-Fnideq, et de nombre de responsables et d'acteurs locaux, afin de réfléchir, de manière conjointe, aux moyens de favoriser le décollage économique de Fnideq.

Il a relevé l'existence de plusieurs initiatives visant à trouver des solutions immédiates et urgentes pour les habitants de la région, à travers notamment l'offre d'emploi et le soutien des jeunes porteurs de projets, des efforts qui devraient créer une dynamique économique et de nouvelles opportunités d'emploi, et partant améliorer la situation socio-économique des bénéficiaires.