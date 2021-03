Emirats arabes unis : Trois Marocaines raflent le premier prix de l’U-start Arab Innovation 2021

Mayssae Chimi, Kaoutar Elghaich et Hajar Aitiddir, de l'Institut national des postes et télécommunications (INPT) ont décroché le premier prix de la compétition U-start Arab Innovation organisé récemment par Hamdan Bin Mohammed Smart University et Innovation Arabia aux mirates arabes unis. Elles représentaient l’INPT et le Maroc dans cette compétition qui pour objectif principal d'encourager l'entreprenariat dans le domaine de développement durable et la santé, et d'orienter les startups et les projets personnels dans un cadre compétitif.

«Notre projet NoFoasty a été nommé le plus innovant parmi les équipes participantes. Nous avons eu l’honneur de représenter l’INPT et le Maroc, et de gagner le 1er prix au monde arabe», indique un communiqué de l’équipe Greenovators, composée par les trois étudiantes. NoFoasty répond à la problématique du gaspillage alimentaire par les modèles de l'intelligence artificielle, ajoute la même source.

U-start est une compétition intégrée dans les journées de la conférence Innovation Arabia organisée par l'université intelligente de Hamdane ben Mohamed á l'Emirates Arabes Unis. Cette année, l’événement a reçu 60 idées de projets, pendant la phase de candidature. L’équipe Greenovators a été qualifiée dans le Top 10 des finalistes avant de décrocher le premier prix.