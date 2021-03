France : Latifa Ibn Ziaten figure parmi les 109 Mariannes actrices de changement social

La présidente et fondatrice de l’Association Imad pour la jeunesse et pour la paix, Latifa Ibn Ziaten figure parmi les femmes ayant pris part à l’initiative 109 Marianne, déclinée en exposition photographique à visiter du 4 au 15 mars sur le parvis du Panthéon.

Sur son compte Twitter, la mère du militaire Imad Ibn Ziaten, tué par le terroriste Mohamed Merah à Toulouse, s’est dite «très heureuse» de prendre part à un projet «représentant des femmes emblématiques d’horizons très divers, qui ont été réunies pour témoigner de leur place dans la société et au combat mené par certaines d’entre elles pour des causes qui leur tiennent à cœur».

Dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, la ministre française déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa a inauguré cette exposition qui comprend «109 Mariannes» issues de la diversité. Composé d’Elisabeth Badinter, du dessinateur Xavier Gorce, de la journaliste Sonia Mabrouk et de l’actrice Rachel Khan, c’est un comité qui s’est chargé de la sélection des portraits.

En plus de Latifa Ibn Ziaten, on y trouve la première femme rabbin Delphine Horvilleur, des militantes féministes, des femmes policières et d’autres naturalisées, membres du personnel soignant mobilisé en première ligne de front contre la pandémie du nouveau coronavirus.