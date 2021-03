Maroc – Cuba : L’investissement au cœur d’une visite de l’ambassadeur à Casablanca

L'ambassadeur de Cuba au Maroc, Javier Domokos Ruiz, reçu par Yassir Adil, président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca / Ph. Ambassade de Cuba au Maroc

La Chambre de Commerce, d’industrie et de services de Casablanca a récemment accueilli l’ambassadeur de Cuba au Maroc, Javier Domokos Ruiz. Ce dernier a été reçu par le président de la chambre, Yassir Adil, pour une réunion de travail. Le site de la représentation diplomatique a indiqué, jeudi, que cette séance a porté sur l’analyse des moyens de promouvoir le commerce et les opportunités d’investissement dans les deux pays.

Par ailleurs, l’ambassadeur «était porteur d’une lettre adressée par le président de la Chambre de commerce cubaine, Antonio Carricarte Corona, exprimant la volonté de son institution de renforcer les relations avec le monde des affaires marocain», a indiqué la même source.

Javier Domokos Ruiz a également fait le point sur «les opportunités offertes par le marché cubain pour le commerce et l’investissement», sur la base de deux documents récemment publiés. Le premier porte sur le nouveau portefeuille d’opportunités pour l’investissement étranger, tandis que le second est relatif à «l’offre cubaine exportable de biens et services».