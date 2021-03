Aéronautique : Les travaux d’extension de l’ISMALA à Nouaceur lancés

Les travaux d'extension de l’Institut spécialisé dans les métiers de l'aéronautique et de la logistique aéroportuaire (ISMALA) ont été lancés, jeudi, à Nouaceur, pour un coût estimé à 79,8 millions de dirhams (MDH). Le projet est financé à hauteur de 59,5 MDH par le Fonds Charaka, un cadre de coopération entre le Maroc et les Etats-Unis, représentés par le Millennium challenge corporation (MCC), tandis que le reste de l'enveloppe (20,2 MDH) est supporté par l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

Les travaux d’extension/reconversion offriront une capacité d’accueil additionnelle annuelle de 1 200 places pédagogiques dans 9 filières, en l'occurrence la logistique aéroportuaire, le traitement de surface, le traitement thermique, l’usinage sur les machines à commande numérique, la mécanique d'entretien d’aéronef, l’aérostructure et le soudage aéronautique.

Le projet, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle présentée devant le roi Mohammed VI en avril 2019, est porté par l'OFPPT, en partenariat avec le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS), le département de l’Industrie et l'Office national des aéroports (ONDA).

Le partenariat en question s'est concrétisé par la création d’un Conseil d’établissement, comme organe de gouvernance de cet établissement, dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Le Fonds Charaka a été mis en place en vertu du programme de coopération Compact II, doté d’un budget de 450 millions de dollars financé par le gouvernement des Etats-Unis via le Millennium challenge corporation. Il se veut une contribution à la promotion de l’insertion professionnelle des jeunes, à l’amélioration de la compétitivité des entreprises et à l’adoption de modes de gouvernance concertés avec les professionnels.