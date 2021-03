Le quotient électoral, «moyen pour barrer la route au leadership du PJD», affirme le n°2 du parti

Le PJD est déçu du vote des partis de la majorité gouvernementale amendant le quotient électoral, mercredi soir à la Commission de l’Intérieur à la Chambre des représentants. «Ces groupes ne sont pas intervenus pour clarifier et défendre leurs positions, et par conséquent, nous ne connaissons pas officiellement leurs points de vues et pourquoi ils ont voté en faveur de l'amendement», a déploré Slimane El Amrani, vice-secrétaire général du PJD. Un «silence» qui interpelle le député : «Est-ce à cause de leur incapacité de persuasion sous la contrainte ?»

«Il est clair que certaines composantes politiques sont agacées par le positionnement du PJD, d’autant que des estimations et prévisions (électorales) confirment notre leadership lors des prochaines élections législatives pour la troisième fois consécutive. Et pour barrer la route au PJD, ces composantes ont eu recours à cette approche législative dévoyée.» Slimane El Amrani

Les anciens ministres islamistes ont choisi pour leur part Facebook afin de donner libre cours à leur colère. «Les partisans de la proposition de modification du quotient électoral veulent gagner les élections en dormant, et ils veulent même compter sur les morts pour se débarrasser du PJD et chercher à le contenir par des moyens non démocratiques», écrit Lahcen Daoudi.

Même son de cloche auprès de Mohamed Najib Boulif qui considère le vote du mercredi 3 mars comme un «enterrement de la démocratie», soulignant que maintenant «on parle de laisser le G7 seul dans l'arène électorale... C'est l'exception marocaine». Le retrait du parti du gouvernement et du scrutin législatif sont notamment défendus par Mme Amina Maelainine. La députée justifie son appel par la perte de Saad-Eddine El Othmani de l’appui de sa majorité gouvernementale.

Le secrétariat général du PJD est appelé à se réunir dans les jours à venir pour examiner cette question.