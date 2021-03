Maroc : Report sine die de l’adoption du projet de loi légalisant le cannabis

L’adoption du projet de loi 13.21 portant légalisation du cannabis à usage thérapeutique a été repoussée à une réunion ultérieure du cabinet El Othmani, indique ce jeudi 4 mars la présidence du gouvernement dans un communiqué. C’est le deuxième report enregistré après celui de la semaine dernière. Contrairement à la précédente réunion du conseil du gouvernement, du 25 février, celle d’aujourd’hui n’a même pas poursuivi l'examen du texte préparé par le ministère de l’Intérieur.

Ce nouveau report intervient alors que dans les rangs du PJD, la colère est montée d'un cran contre l’approbation du projet de loi à seulement quelques mois des élections législatives. Les menaces proférées par Adelilah Benkirane de quitter le parti si les députés islamistes votent en faveur de la légalisation, compliquent en effet davantage la tâche d’El Othmani et réduisent sa marge de manœuvre.

Hier, le président du Mouvement Unicité et Réforme, principal soutien de Saad-Eddine El Othmani, a plaidé pour la «patience» à l’heure de l’adoption du texte. Abderrahim Chikhi a d’ailleurs conseillé avant l’approbation du projet de loi de solliciter les avis du Conseil Economique Social et Environnemental, le Conseil National des Droits de l’Homme et le Conseil Supérieur des Oulémas. Cette dernière instance est présidée par le roi Mohammed VI en sa qualité de commandeur des croyants. Une bouée de sauvetage lancée en direction de son «frère» El Othmani.