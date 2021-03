Comme pour Biden, la marocanité du Sahara absente des priorités de Blinken

Antony Blinken a présenté, hier soir, les priorités de la politique étrangères des Etats-Unis. Dans son discours, le chef de la diplomatie américaine a surtout mis l’accent sur la démocratie «parce qu’elle est menacée», a-t-il constaté. «Nous utiliserons la force de notre exemple. Nous encouragerons les autres à entreprendre des réformes essentielles, à abroger les mauvaises lois, à lutter contre la corruption et à mettre fin aux pratiques injustes. Nous encouragerons les comportements démocratiques».

«Nous n’allons pas promouvoir la démocratie par des interventions militaires coûteuses ou en tentant de renverser des régimes autoritaires par la force. Nous avons déjà essayé ces tactiques dans le passé», a tenu à préciser Blinken. Des propos qui vont dans le sens de l’intervention du président Joe Biden, le 4 février, depuis le siège du Département d’Etat.

Pour ce qui est de la question du Sahara occidental et de la reconnaissance de la marocanité du territoire par l’administration Trump, Blinken est resté fidèle à la ligne tracée par son président. Depuis son investiture, Biden et son chef de la diplomatie évitent d’aborder ce sujet sensible, et ce malgré la pression des médias, et les nombreuses sollicitudes adressées par les élus le priant d'annuler la décision de son prédécesseur.

Hier soir, le secrétaire d’Etat a aussi plaidé pour une «revitalisation» des liens «avec les partenaires» des Etats-Unis en «Europe et en Asie, qui sont nos plus proches amis depuis des décennies, ainsi que d'anciens et de nouveaux partenaires en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine».