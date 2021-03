Cherkaoui Haboub : Les djihadistes du Sahel, «plus grande menace pour le Maroc»

Les groupes djihadistes de la région voisine du Sahel, qui recrutent et forment leurs adeptes en ligne, représentent la plus grande menace du Maroc, a déclaré le chef du Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ). Bien que le Maroc n'ait connu qu'une seule attaque majeure au cours de la dernière décennie - le meurtre de deux touristes scandinaves en 2018 - sa situation géographique «en fait une cible pour les groupes terroristes du Sahel», a déclaré Cherkaoui Haboub, dans une interview à l’agence Reuters.

«La menace terroriste persiste tant qu'il y a des groupes qui recrutent et forment leurs partisans en ligne, y compris l'Etat islamique dans le Grand Sahara», a-t-il déclaré. Cherkaoui Haboub a rappelé que depuis sa création en 2015, le BCIJ a démantelé des dizaines de cellules militantes et arrêté plus d'un millier de djihadistes présumés.

Les chiffres indiquent le risque persistant au Maroc après que la montée de Daech en Syrie et en Irak la dernière décennie ait provoqué une recrudescence de l'activité djihadiste qui persiste même après la défaite du groupe dans son fief au Moyen-Orient. Le groupe terroriste s'est recentré sur la région du Sahel et avec d'autres, il a profité des frontières poreuses et des réseaux de trafiquants, a mis en garde le responsable.

Reuters rappelle qu’au total, 1 645 Marocains ont rejoint des groupes djihadistes en Syrie et en Irak, dont 745 morts dans des attentats suicides ou au combat. La plupart des 1 645 se sont battus pour Daech. Parmi les survivants, 270 sont rentrés au Maroc et 137 ont été poursuivis, a indiqué Cherkaoui Haboub, ajoutant que 288 femmes et 391 mineurs se sont également rendus dans les zones de conflit.