Les réalisations du Maroc saluées par le président du Conseil mondial de l'eau

Loïc Fauchon et Saadeddine El Othmani, mercredi à Rabat. / MAP

Le président du Conseil mondial de l'eau s'est félicité, mercredi à Rabat, des acquis et des réalisations accomplies par le Maroc depuis des décennies dans le domaine de la mobilisation, de la préservation et de la valorisation des ressources hydriques. Loïc Fauchon, en visite au Maroc dans le cadre des préparatifs à la 9e édition du Forum mondial de l'eau prévue en mars 2022 à Dakar, a également salué l'implication du royaume dans le développement de nouvelles technologies pour le dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées.

Des réalisations qui en font du Maroc l'un des leaders mondiaux en matière d'approvisionnement de sa population et son économie nationale en eau, a-t-il ajouté lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement Saadeddine El Othmani.

Le président du Conseil mondial de l'eau a en outre souligné que l'attribution du grand prix international Hassan II, considéré comme l'une des plus grandes distinctions dans le domaine de la gestion de l'eau, constitue une étape exceptionnelle pour chaque édition du Forum, puisqu'il permet de vulgariser les grandes avancées réalisées par le royaume dans ce domaine.

Pour sa part, le chef du gouvernement a rappelé les efforts importants déployés par le Maroc pour la mobilisation, la valorisation et la préservation des ressources hydriques. Saadeddine El Othmani a également passé en revue avec son hôte les principales composantes du Plan national de l'eau (2020-2050), ainsi que le Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation (2020-2027), à travers lesquels le royaume œuvrera notamment à construire 15 barrages durant les trois prochaines années.