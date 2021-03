Oriental : Le jeune inventeur Mohamed Bilal Hammouti reçu par Saaïd Amzazi

Le jeune marocain Mohamed Bilal Hammouti, âgé de 12 ans et qui a inventé plusieurs appareils électroniques, dont certains liés à la pandémie du coronavirus, a été reçu mercredi à Oujda par le ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle et de la Recherche scientifique. «J’ai reçu, mercredi 3 mars 2021, l’élève inventeur Mohamed Bilal Hammouti, âgé de 12 ans, qui étudie en première année de collège Allal Al-Fassi, affilié à l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région de l’Oriental», a indiqué Saaïd Amzazi sur sa page Facebook.

Le ministre a ajouté que lors de cette réception, «l'enfant a présenté ses inventions les plus importantes liées à la pandémie de la Covid-19, dont le masque intelligent contre la toux et les éternuements, qui a remporté de nombreux prix internationaux». «Cette rencontre a été l'occasion d'encourager Bilal à poursuivre ses activités liées à l'innovation. Nous avons donné des instructions afin que l’élève ait un soin particulier pour mener à bien ses recherches, ainsi que pour suivre les démarches nécessaires pour obtenir un brevet», conclut-il.

Autodidacte, Mohamed Bilal Hammouti a récemment participé à un concours international et raflé le premier prix dans la catégorie «des ingénieurs du futur». Il doit aussi participer prochainement à un camp de robotique à Istanbul. Le jeune inventeur a été auparavant reçu par la présidence de l'Université Mohammad Ier de la capitale de l’Oriental, qui lui a même rendu hommage.