Maroc : Lancement officiel de la version mobile du système d’information «Massar»

Trois nouvelles applications mobiles pour faciliter l’accès aux services du système d’information «Massar», développées par le département de l'Education nationale, avec le soutien de l'Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) et l'appui technique de l’Université Mohammed VI polytechnique à Benguerir, ont été officiellement lancées, mercredi à Rabat.

Lancées lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, ces applications sont téléchargeables via le site officiel du ministère et accessibles gratuitement sur les smartphones. Elles offrent un outil nouveau et convivial, qui contribuera à la promotion du système éducatif et à l’affermissement des liens entre les différents acteurs de la communauté scolaire.

Ces trois applications sont dédiées, respectivement, aux enseignants, aux parents et aux élèves. Ainsi, et à travers l’application «Massar Moudaris», les enseignants peuvent consulter leurs situations administratives et financières, leurs mouvements de mutation, les listes de leurs élèves et leurs tableaux de service, saisir les notes et les absences, programmer les contrôles continus et assurer le suivi de la réalisation des devoirs par leurs élèves et de la mise en œuvre des programmes de manière aisée.

Pour sa part, l’application «Massar Waliye» offre aux parents et tuteurs d’élèves un outil facile pour consulter les données concernant le parcours scolaire de leurs enfants, telles que les emplois du temps, les notes obtenues aux contrôles continus, les absences, ainsi que les devoirs à faire à la maison et les examens.

Grâce à l'application «Massar Moutamadris», les élèves peuvent, quant à eux, accéder plus facilement aux données qui concernent leur scolarité, et plus particulièrement consulter leurs emplois du temps et leurs notes, préparer leurs devoirs scolaires, s’informer sur les évaluations programmées et suivre leurs absences.