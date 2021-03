Légalisation du cannabis : Le Mouvement Unicité et Réforme conseille la «patience»

Le Mouvement Unicité et Réforme s’invite dans le débat qui secoue le PJD sur la légalisation partielle du cannabis. Dans un article, signé par son président Abderrahim Chikhi, le MUR plaide pour «la patience et demande d'élargir la consultation afin d’éclairer la lanterne de l’ensemble des citoyennes et citoyens au sujet des résultats des études nationales et des expériences internationales similaires».

Tout en reconnaissant le reclassement de la plante par la Commission onusienne des stupéfiants, début décembre, le chef du MUR alerte sur «une précipitation qui ne prent pas en considération les conséquences de la légalisation». Le président de l’organisation islamiste demande de soumettre le projet de loi pour avis au Conseil Economique Social et Environnemental et le Conseil National des Droits de l’Homme ainsi que le Conseil Supérieur des Oulémas.

Le ton modéré de la sortie du président du MUR contraste avec celui d'Abdelilah Benkirane, cette semaine, qui a menacé de quitter le PJD en cas de vote des députés de sa formation en faveur de la légalisation du cannabis. Pour rappel, le MUR a fait campagne en 2017 contre le projet de 3e mandat de Benkirane à la tête du PJD. Une position qui a permis de baliser la voie à Saad-Eddine El Othmani pour occuper le poste de secrétaire général lors du congrès de Bouznika de décembre 2017.

La «patience» défendue par le Mouvement est en phase avec les appels de parties au PJD qui souhaitent le report de l’examen de cette initiative gouvernementale jusqu’à l’organisation des prochaines élections législatives.