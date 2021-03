Quand le Maroc assistait la Grande Bretagne dans sa guerre contre les Français et les Espagnols

En 1805 et avant sa dernière bataille, l'officier britannique de la Royal Navy, l'amiral Horatio Nelson, demanda l'aide du sultan du Maroc. Préparant sa flotte pour la bataille de Trafalgar, un affrontement naval entre la Royal Navy britannique et les flottes combinées des marines française et espagnole pendant les guerres napoléoniennes, Lord Nelson contacte le consul général britannique à Tanger, J.M. Matrix.

Des lettres envoyées par le navire HMS Victory de la Royal Navy, un vaisseau de premier ordre armé de 104 canons et connu pour être le navire amiral de Lord Nelson, exhortaient consul britannique à «user de toute (son) influence et de tous les efforts pour que la flotte pourrait recevoir une assistance dans chaque port (marocain)». Dans ses lettres envoyées avant ladite bataille qui a eu lieu en octobre 1805, Lord Nelson a exhorté le consul pour s'assurer que la flotte britannique reçoive ainsi des «bœufs, moutons, volailles et tous les rafraîchissements» dont elle a besoin.

Une reconnaissance du rôle des gouverneurs de Tanger et de Tétouan

Les efforts de Lord Nelson devaient être dirigés vers le sultan du Maroc lui-même, Moulay Slimane. En plus de recevoir des approvisionnements, Lord Nelson a exhorté le consul à «avoir les ordres de l'Empereur pour que les embarquements soient autorisés à Arache (Larache), Sallee (Salé), Mogador (Essaouira) et tous autres ports» qu'il pourrait avoir sur la côte marocaine.

Conservées par la résidence britannique à Rabat, les lettres de Lord Nelson faisaient aussi mention de cadeaux que l’amiral envisageait d'envoyer aux gouverneurs de Tanger et de Tétouan à titre de courtoisie. Il demande même au consul de lui indiquer quels cadeaux seraient appréciés par les deux officiels marocains. «Comme un petit cadeau de ma part peut être acceptable pour les gouverneurs, je serais heureux de savoir de vous quels articles seraient les plus souhaitables», écrit l'amiral.

«Il est de notre intérêt d'être dans les meilleurs termes possibles non seulement avec l'empereur (Moulay Slimane, ndlr) mais aussi avec les gouverneurs de Tanger et de Tétouan (…) et je m'efforcerai d’obtenir et d’envoyer (ces cadeaux) avec une lettre appropriée et d'être aussi bon comme mentionner leurs noms et titres.» Lord Nelson

Le coffre de Lord Nelson

En effet, Lord Nelson a tenu ses promesses, envoyant quelques jours avant la bataille un coffre-fort. On pense que ce dernier contenait des cadeaux aux gouverneurs de Tanger et de Tétouan, comme mentionné dans sa lettre au consul britannique. Aujourd'hui, le coffre de Nelson est conservé aussi dans la résidence britannique de Rabat. La boîte a été envoyée en «gage de satisfaction de Lord Nelson face aux approvisionnements de la flotte britannique» par le royaume chérifien en amont de la bataille historique.

Selon l'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin, le coffre a «plus de deux cents ans» et un «merveilleux artisanat» qui témoigne des relations diplomatiques entretenues par le Maroc et le Royaume-Uni au XIXe siècle.

Malgré les lourdes pertes, y compris la mort de Lord Nelson lui-même, les provisions du Maroc ont contribué à la victoire britannique. La flotte du Royaume-Uni est sortie victorieuse après avoir décimé 33 navires français et espagnols.