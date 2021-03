France : La modification d’une fiche de poste d’enseignement universitaire ravive les tensions

La modification d’une fiche de poste de maître de conférences à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de Créteil a ravivé les tensions, quelques semaines après les déclarations de la ministre Frédérique Vidal sur «l’islamogauchisme» dans le milieu universitaire. Des révélations du journal Le Monde ont indiqué, mardi, que «cette fiche de poste a été en partie vidée de sa substance puis republiée vendredi 26 février, alors qu’elle était en ligne depuis quatre jours sur le site du ministère de l’Enseignement supérieur».

Les mots retirés, selon le média français, sont les mêmes qui font partie de ceux alimentant la polémique autour «du militantisme et de l’opinion», qui aurait remplacé «la rigueur académique» d’après Frédérique Vidal. Le Monde souligne ainsi que «les coupes concernent deux passages dans lesquels il était indiqué que la future recrue consacrerait ses recherches à la construction et à la prévention des inégalités dans le domaine de l’éducation, "en prenant en compte les discriminations ethnoraciales, les questions de genre et de sexualité, ou les inégalités sociales"».

Ont été également «gommés» d’un autre passage, les termes d’«inégalités de "race", de sexe, de sexualité, ou de classe». De ce fait, «la version modifiée se cantonne à une formulation générale de prise en compte des "inégalités sociales" et de "toute forme de discrimination, avec un accent spécifique sur l’égalité homme/femme"», fait encore savoir Le Monde. A la suite des premières réactions, «la fiche initiale a finalement été remise en ligne mardi 2 mars».

Rejoignant les universitaires qui ont craint que les propos de Vidal dépassent le cadre de la polémique médiatique, un enseignant-chercheur confie au média français que «nous ne sommes plus uniquement dans le discours des deux dernières semaines ; cette fois, l’intervention est réelle. Et, d’où qu’elle vienne, elle est nécessairement politique».