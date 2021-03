Pays-Bas : Youssef El Bouhassani primé pour avoir développé une application au service des étudiants

L’enseignant néerlandais d’origine marocain, Youssef El Bouhassani a été primé par le ministère de l’Education des Pays-Bas, qui a récompensé son initiative de créer Learning Level, une application pédagogique qui facilite aux étudiants de première année à la Faculté de technologie leur transition du lycée à l’université. Un groupe d’enseignants de la faculté, utilisant ce programme, ont remporté avec lui ce prix d’une valeur de 1,2 million d’euros.

«Ce prix nous donne des opportunités sans précédent pour augmenter l’impact de l’application», a déclaré lundi Youssef El Bouhassani, lors d’une cérémonie de remise de la distinction par la ministre néerlandaise de l’Education, Ingrid van Engelshoven, dans le cadre du Festival Comenius. Learning Level a été codéveloppée ces dernières années par le professeur marocain et son collègue Jonas Vooranger.

Met de LeerLevels app is de @HvA genomineerd voor de #NLhogeronderwijspremie 2021. Wil je weten of zij nummer 1, 2 of 3 zijn geworden bij de uitreiking tijdens het #ComeniusFestival op 1 maart, meld je dan nu aan via: https://t.co/EQZimJE2Wd pic.twitter.com/IcrGWDjhzu — Ministerie van OCW (@MinOCW) February 24, 2021

Il s’agit d’un système d’apprentissage piloté par l’intelligence artificielle. Il propose un «plan d’éducation qui décrit ce que l’étudiant doit apprendre et qui se construit autour des objectifs d’apprentissage, en définissant les connaissances préalables et celles qui manquent encore, grâce à un algorithme», a décrit Youssef El Bouhassani au site d’information Havana.

Recteur de l’Université d’Amsterdam des sciences appliquées (AUAS), Geleyn Meijer a déclaré au cours de la même cérémonie que «Youssef et ses collègues montrent que beaucoup est possible grâce à une combinaison d’entrepreneuriat dans l’éducation, un grand cœur pour aider les étudiants et des ressources en ligne».