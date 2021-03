Israël prépare une «alliance sécuritaire» contre l’Iran, sans le Maroc

Israël prépare une «alliance sécuritaire» contre l’Iran, a révélé le ministre de la Défense Benny Gantz. Outre l’Etat hébreu, le tour de table de sera composé des Emirats arabes unis et du Bahreïn, deux pays ayant normalisé leurs relations avec Tel-Aviv, et de l’Arabie saoudite.

«Nous travaillons en vue d'établir une alliance sécuritaire régionale avec les Etats du Golfe, qui ont la même approche qu'Israël sur la question iranienne.» Benny Gantz

Gantz n’a pas mentionné une éventuelle présence ou contribution du Maroc dans ce projet. Officiellement, les responsables des services de renseignements et de l’armée au royaume n’ont pas encore rencontré leurs homologues israéliens. Toutefois, il est lieu de citer que le royaume est un membre fondateur du «Processus de Varsovie», lancé par l’administration Trump à l’occasion de la réunion du 14 février dans la capitale polonaise, pour «contenir la menace de l’Iran» dans la région du Golfe et du Moyen-Orient. Le Maroc y était d’ailleurs représenté par le ministre délégué aux Affaires étrangères Mohcine Jazouli.

Cet engagement marocain à s’opposer aux projets de Téhéran a été réaffirmé le 23 février lors d’un appel téléphonique entre Nasser Bourita et le secrétaire général du Conseil de Coopération du Golfe. «Le Royaume du Maroc soutient la sécurité et à la stabilité des États du Golfe, et rejette toute menace pesant sur ses pays frères», avait déclaré le ministre des Affaires étrangères à son interlocuteur. Une référence à la menace de l’Iran et aux attaques de ses alliés houthies contre l’Arabie saoudite.

Pour mémoire et avant le processus de normalisation, l’administration Trump avait encouragé le Maroc, les Emirats arabes unis, le Bahreïn et Oman à signer un pacte de non-agression avec Tel-Aviv.

Le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran le 1er mai 1018.