Maroc : La TVA est la «principale composante fiscale qui influence» le secteur informel

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue «la principale composante» fiscale qui influence le secteur informel et non l’impôt sur les sociétés, révèle mardi une étude du Haut-Commissariat au Plan (HCP). «Les chefs d’unités de production informelles (UPI) s’approvisionnent en amont auprès de fournisseurs qui eux-mêmes sous-déclarent ou travaillent dans l’informel. Ceci leur permet d’acheter sans facture réglementée et donc d’échapper à la facturation en mode TVA», explique cette étude intitulée «Le secteur informel au Maroc : principales caractéristiques et tendances d’évolution».

Cette situation est attribuable à la faible inclusion financière des UPI et au manque de liquidité, «principal handicap» pour ces unités caractérisées par leur fragilité et l’irrégularité de leurs recettes financières, indiquent les auteurs de l'étude. Celle-ci estime que les ajustements du SMIG influencent également l’activité informelle.

L’effet «revenu global» affecte aussi le développement des UPI, notamment le taux de croissance du revenu national brut (RNB) par habitant, souligne le HCP, notant que des écarts importants entre les taux d’informalité par niveau de revenu des pays sont généralement constatés.

Cette corrélation donne à penser que les facteurs qui aident à réduire la dimension de l’économie informelle peuvent aussi contribuer à l’amélioration des conditions de vie et du revenu disponible dans les pays en développement.

La crise sanitaire actuelle a mis en exergue les vulnérabilités du secteur informel et l’importance des aides publiques à déployer pour soutenir le pouvoir d’achat de ses effectifs employés, rappelle l'étude, qui relève que, pour renforcer la résilience de ce secteur et améliorer sa performance économique, «une stratégie nationale dédiée aux activités informelles reposant sur une approche intégrée et cohérente est indispensable».