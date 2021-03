Corruption : L'ex-président du conseil communal d'El Jadida condamné à 9 ans de prison

Le tribunal des crimes financiers de Casablanca a rendu, mardi soir, son verdict dans une affaire de corruption, impliquant le député parlementaire du PAM et ancien président de la commune d’El Jadida, Abdelhakim Sejda. Reconnu coupable, il a ainsi été condamné à 9 ans de prison ferme, en plus d’un amende de 500 000 dirhams.

La cour a également condamné un entrepreneur impliqué dans cette affaire à 8 ans à prison et 80 000 dirhams d’amendes et une architecte à 5 ans de réclusion criminelle assortie d’une amende de 50 000 dirhams. De plus, un responsable d’un bureau d’études a écopé de 6 ans de prison et une amende de 80 000 dirhams. Le chauffeur de l’ancien président de la commune, un ingénieur et un comptable ont été, eux, condamnés à des peines allant de 1 à 3 ans de prison et des amendes entre 40 000 et 120 000 dirhams.

En juillet 2019, le procureur du roi près du tribunal en charge des crimes financiers avait ordonné l’arrestation de ces personnes sur fonds d’une plainte pour manipulation des marchés publics déposée par une association de protection de l'argent public. L’ONG avait dénoncé des violations de la réglementation marocaine des marchés publics, évaluées à des millions de dirhams, pour trois appels d’offres annoncées par la commune d’El Jadida. L’élu du PAM et les autres personnes poursuivies avaient alors été arrêtées dans un complexe hôtelier dans la commune de Sidi Bouzid.