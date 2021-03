Covid-19 : Après les bateaux du Maghreb, Dr Raoult incrimine la chicha

Si l'épidémie est repartie chez les jeunes cet été, c’est parce que les 25-45 ans fument la chicha. Cette étonnante affirmation vient du désormais célèbre microbiologiste de l’IHU de Marseille, Didier Raoult. «Les maladies infectieuses sont toujours liées à l'usage d'une nouvelle technologie», a ajouté, le docteur Raoult, grand défenseur de l’hydroxychloroquine comme traitement contre la Covid-19 malgré les nombreuses études contradictoires et la fin de non recevoir des experts de l’OMS.

La chicha 2.0 vient ainsi servir d’explication à la nouvelle vague épidémique estivale que Didier Raoult s’était efforcé de nier tout le printemps et tous l’été avant d’être contredit par les faits et une surmortalité qui n’a épargné ni le sud de la France, ni Marseille.

Cette nouvelle explication faisant fi des nombreux facteurs pouvant expliquer la flambée épidémique chez les jeunes adultes (brassage des vacances, boîte de nuit, bar, emplois exposés,...) vient après les autres tentatives d’explication du rebond de la maladie. Pour rappel, en septembre 2020, il avait mis en cause pêle-mêle, un virus mutant arrivé à Marseille à bord des bateaux venus du Maghreb, les fêtes religieuses juives, et les mariages roms dans la capitale phocéenne.

Ni les prédictions rassurantes de la fin de l’épidémie, ni les maladroites tentatives de se rattraper aux branches de la nouvelle vague n’auront convaincu. Si la chicha, comme les discothèques, les salles de sport, les bars et les restaurants sont des lieux à fort risque de contamination (promiscuité et absence de masque), ils ne peuvent porter le fardeau de la flambée épidémiques isolément. D’ailleurs, malgré leurs fermetures, les contaminations sont restées sur un plateau élevé en France. Enfin les pays orientaux, que Didier Raoult a fréquentés dans sa jeunesse et où la culture de la chicha est ancrée, n’ont pas connu une situation aussi dramatique que la France.