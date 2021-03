Football : Entre le Maroc et l’Algérie, Sami Tlemçani choisit les Lionceaux de l’Atlas

De père algérien et de mère marocaine, le jeune portier du club anglais Chelsea Sami Tlemçani a fait son choix entre l’Algérie et le Maroc pour sa carrière internationale. Il a ainsi choisi les Lionceaux de l’Atlas et compte ainsi porter le maillot national dès la prochaine CAN U17 qui se déroulera au Maroc en mars.

«C'est avec honneur et fierté que je vais représenter la sélection marocaine lors de la Coupe d'Afrique des nations U17», a-t-il écrit hier sur son compte Instagram, en ajoutant les hashtag «Atlas Lions» et «Dima Maghrib».

«Le joueur, qui a été contacté par la cellule de recrutement de la Fédération algérienne de football, avait demandé du temps de réflexion», écrit le média algérien DZ Foot. C’est finalement la Fédération royale marocaine de football (FRMF) qui a réussi à convaincre le jeune portier ainsi que son entourage pour porter le maillot national.

Né en France, Sami Tlemçani, qui débuté sa formation à Créteil Jugend, a rejoint Chelsea l'année dernière, en prévenance du Paris FC Jugend, avec un contrat d'un million d'euros.