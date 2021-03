Maroc - Canada : Signature d'un protocole d'entente entre l’Université de Moncton et la fondation MAScIR

L'Université canadienne de Moncton et la Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research (MAScIR) ont signé mardi un protocole d’entente pour promouvoir la coopération et l'avancement des échanges scientifiques et de recherche.

Cet accord a été signé par le recteur et vice-chancelier de l’université de Moncton, Denis Prud’homme et la directrice générale de MASclR, Nawal Chraibi, lors d’une cérémonie virtuelle à laquelle ont pris part les ambassadeurs du Maroc à Ottawa, Souriya Otmani et du Canada à Rabat, Nell Stewart.

Les deux partenaires ont convenu notamment de mener des activités conjointes portant sur la recherche et le développement scientifique, l’échange de visites académiques des chercheurs et l’organisation conjointe de conférences et de séminaires internationaux.

Ce protocole d'entente d'une durée de cinq ans, est entré en vigueur dès sa signature.

Dans une allocution de circonstance, Souriya Otmani a affirmé que ce genre de partenariat international, qui porte sur diverses formes de collaboration en matière de recherche et de développement scientifique, contribue à consolider grâce à son contenu «la coopération culturelle et scientifique entre le Maroc et le Canada qui est déjà considérable».