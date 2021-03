Exploration gazière : Chariot Oil & Gas signe un mémorandum d'entente au Maroc

La société d'exploration pétrolière et gazière Chariot Oil & Gas Limited, basée à Londres a annoncé ce mardi avoir signé un mémorandum d'entente avec son partenaire l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et le ministère de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique. Dans un communiqué, elle explique que ce mémorandum concerne le soutien du ministère au projet de développement de gaz depuis le puits Anchois, sur sa licence

marocaine offshore de Lixus, qui permettra à l’entreprise de devenir un «fournisseur potentiel de gaz important pour le marché gazier marocain». Le protocole d'accord stipule que le ministère soutiendra le développement du gaz depuis ledit permis pour favoriser la création d'emplois, l'intégration régionale à travers le développement d'infrastructures stratégiques et la promotion d'une énergie propre et compétitive pour la consommation du secteur industriel marocain. «Cela reflète la promotion active du ministère de l'utilisation du gaz naturel extrait au Maroc pour aider le Royaume à réaliser sa stratégie nationale clé de développement industriel, la décarbonation de son économie, la diversification du mix énergétique et la réduction de sa dépendance aux combustibles importés», poursuit le communiqué.

Les parties feront progresser les discussions en vue de signer de nouveaux accords avec le ministère ou d'autres parties pour la mise en œuvre du développement du gaz depuis ledit permis, ajoute l’entreprise basée à Londres.

Chariot, par le biais de sa filiale à 100%, Chariot Oil & Gas Holdings (Morocco) Limited, détient une participation de 75% et la gestion de la licence Lixus Offshore, Maroc («Lixus»), en partenariat avec l'ONHYM qui détient une participation de 25%. Le permis Lixus, qui se trouve sur la côte atlantique du Maroc, juste au sud de l'Espagne.

Le mois dernier, un accord de collaboration a été signé avec Subsea Integration Alliance, leader de projets gaziers offshore, pour assurer la conception, l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction, l'installation et l'exploitation du puits Anchois, conclut le communiqué.