«Tower of Koutoubia Mosque» de Winston Churchill vendu à plus de 100 millions de dirhams

«Tower of Koutoubia Mosque», peint par l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill en 1943. / Ph. Frank Augstein - AP

Le tableau «Tower of Koutoubia Mosque», peint par l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill en 1943 et appartenant à l'actrice hollywoodienne Angelina Jolie, a été vendu lundi pour plus de 11,5 millions de dollars, soit près de 102 millions de dirhams. Selon l’Associated Press, cette vente a battu le record précédent pour une autre œuvre de Churchill, en lien aussi avec le Maroc.

«Tower of Koutoubia Mosque» a été vendu par la société de vente aux enchères internationale Christie's London pour 8,3 millions de livres, brisant les prévisions initiales, qui l’évaluait entre 1,5 million et 2,5 millions de livres. La même source rappelle que l’autre tableau de Churchill a été vendu à un peu moins de 1,8 million de livres.

Le tableau montre la mosquée de Marrakech au coucher du soleil et a été achevé après la Conférence d'Anfa à laquelle a assisté Churchill aux côtés de Franklin Roosevelt. Les deux dirigeants s’étaient ensuite rendus à Marrakech. Churchill avait alors offert le tableau à Roosevelt.

Selon le New York Daily News, le fils de l’ancien président américain avait vendu le tableau à la mort de son père. Il a finalement été acheté par Brad Pitt, qui l'a offert en cadeau à Angelina Jolie, alors partenaires.

«Tower of Koutoubia Mosque» a été remis lundi par Angelina Jolie Family Collection à un soumissionnaire belge inconnu qui a également acheté deux autres peintures de Churchill, a rapporté The Art Newspaper.