Mustapha Ramid affirme avoir retiré sa démission à la demande du roi Mohammed VI

Le ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme et des relations avec le Parlement est revenu, lundi, sur les détails de la soumission de sa démission de ses fonctions gouvernementales et de sa rétractation par la suite. «Dieu témoigne que je n’ai pas remis ma démission au Premier ministre, dans l’espoir qu’elle soit remise au roi comme le prévoit la Constitution, que lorsque la maladie m’a fatigué avec le travail, en raison des difficultés et des contraintes qu’elle impose, d’autant plus que j’ai subi trois opérations en deux ans», a écrit Mustapha Ramid sur sa page Facebook.

Cependant, le roi Mohammed VI «a refusé, [le] contactant le soir-même de la démission, en [lui] adressant des paroles paternelles pleines de tendresse et des expressions encourageantes pleines de sympathie», écrit encore Ramid qui dit avoir accueilli cette communication comme «un traitement suffisant qui embaume les cicatrices».

Selon Ramid, le roi «a exprimé son attachement à la continuation de son ministre d’Etat à remplir ses responsabilités». «Je n’avais d’autre choix que de m’y plier rapidement». Vendredi dernier, Mustapha Ramid a en effet soumis sa lettre de démission au Chef du gouvernement, motivant son départ par des raisons de santé. Une décision annulée dès le lendemain.