Tétouan : Des quartiers ravagés pas les inondations

Après quelques heures de pluies à Tétouan et à Martil, des quartiers de la ville ont été submergés par les inondations et les fortes crues des oueds de la région, notamment Oued Martil, selon le site d'information local Tanja7.

Dans des photos et des vidéos partagées par les habitants, via les réseaux sociaux, des voitures sont entrainées par les flots, la panique et l'inquiétude saisissent les riverains. Alors que les pluies risquent de continuer jusqu'à mardi, selon une alerte météorologique, les résidents des quartiers concernés ont d'ores et déjà recensé d'importants dégâts matériels. D'autres ont appelé les autorités locales à une intervention rapide pour venir en aide aux personnes bloquées, dont l'une a souffert d'une fracture avant d'être secourue par des habitants.

Les sources médiatiques indiquent aussi que les pluies torrentielles ont provoqué la chute d'une partie du mur entourant l'école Mohammed VI près de l'Académie régionale d'éducation et de formation, ainsi qu'une des clôtures de la rue Mohamed al-Kharraz devant la mosquée d'Afaliq. Des infiltrations d'eau dans des magasins, des institutions et des maisons ont également été déplorées, en plus de la parlaysie de la circulation dans certains quartiers.

La Direction générale de la météorologie (DGM) a indiqué que de fortes averses orageuses étaient attendues du lundi au mercredi dans plusieurs provinces du royaume. De niveau de vigilance orange (40 à 70 mm), elles sont prévues du lundi à 11h00 au mardi à 12h00 dans les provinces d'Al Hoceïma, Chefchaouen, Al Fahs-Anjra, M'diq-Fnideq et Tétouan.