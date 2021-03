Variants de la Covid-19 : Le Maroc suspend ses vols avec l'Italie et la Belgique

Les autorités marocaines ont décidé, ce lundi, de suspendre les vols en provenance et à destination de l'Italie et de la Belgique.

Conformément aux dernières Directives marocaines, les vols au départ du Maroc vers l'Italie et la Belgique seront suspendus à compter de ce soir à minuit jusqu'à nouvel ordre. Les vols vers l'Espagne et la France sont toujours disponibles. — Air Arabia (@airarabiagroup) March 1, 2021

Lundi dernier, le Maroc a annoncé la suspension des vols en provenance et à destination de la Turquie, la Suisse, les Pays-Bas et l'Allemagne. Une décision qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19 et les critères du ministère de la Santé.

Depuis le 19 janvier, l'accès au territoire du Maroc est suspendu pour les avions et des passagers en provenance d'Australie, du Brésil, d'Irlande, de Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, du Danemark et du Royaume-Uni.

Le ministère de la Santé a indiqué, il y a quelques jours, la détection de 21 nouvelles souches du variant anglais de la Covid-19, dans le pays, en précisant que le nombre total des cas de ce variant s’élève à 24 souches décelées à ce jour.