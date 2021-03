Maroc : Les anti-normalisation avec Israël créent un front marocain de soutien à la Palestine

Les membres élus du secrétariat du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation. / DR

Quinze instances marocaines politiques, syndicales et associatives ont convenu, dimanche, au siège central de l'Association marocaine des droits humains (AMDH), de mettre en place un cadre «visant à renverser et à résister à la normalisation». Dans un communiqué conjoint parvenu à Yabiladi, il a été convenu que ce cadre soit baptisé «le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation».

Un secrétariat national composé de 17 membres a été élu. Ainsi, Taïeb Medmad a été choisi comme coordinateur du secrétariat du Front, alors qu’Abdessamad Fathi et Sion Assidon ont été élus comme coordinateurs adjoints.

Parmi les organes fondateurs figurent l’AMDH, le mouvement Al Adl Wal Ihsane ainsi que la Ligue Marocaine de Défense des Droits de l'Homme, entre autres.

Afin de présenter les résultats et les réalisations de l'assemblée générale fondatrice, et de présenter le front, ses objectifs et son programme, le secrétariat organisera une conférence de presse ce jeudi à Rabat, conclut le communiqué.