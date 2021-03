Le Marocain Yassine Kabbaj devient nouveau DRH de Japan Tobacco International en Italie

Japan Tobacco International (JTI) vient de nommer Yassine Kabbaj en tant que directeur des ressources humaines de JTI Italie. «Yassine Kabbaj, directeur des ressources humaines JTI North Africa, prend officiellement ses fonctions le 1er mars au sein de JTI en Italie, l'un des 5 plus gros marchés de JTI au monde, parmi les 130 pays où l'entreprise est présente», a annoncé l'entreprise internationale dans un communiqué.

Yassine Kabbaj est le premier collaborateur de la région MENEAT (Moyen Orient, Proche Orient Afrique et Turquie) à être promu à ce poste dans un marché aussi important. Il a passé 7 ans à la tête de la direction des ressources humaines de JTI North Africa, période pendant laquelle il a «brillamment accompagné la croissance significative de l’entreprise». Il a réussi à mettre en place des structures optimisées dans les trois pays sous sa responsabilité et des best practices RH qui ont permis non seulement d’atteindre l’efficience opérationnelle, mais également un haut niveau d’engagement des collaborateurs, ajoute-t-on.

«En parallèle à sa mission locale, Yassine Kabbaj a participé à différents groupes de travail internationaux, notamment celle qui a refaçonné la gestion des talents au niveau global», indique JTI. Avant d’intégrer JTI North Africa, Yassine Kabbaj a évolué pendant 6 ans chez Ericsson. Âgé de 38 ans et père de deux enfants, il a accompli l’ensemble de son cursus académique au Maroc. Il est diplômé en marketing et communication de l’IIHEM.

Japan Tobacco International - JTI est une entreprise internationale de premier plan dans le secteur du tabac et du vapotage, présente dans plus de 130 pays. Basée à Genève, en Suisse, elle emploie plus de 44 000 personnes dans le monde.