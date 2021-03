Un bureau de vote au Maroc pour les élections de la Knesset en Israël ?

En Israël, des élections législatives auront lieu le 23 mars pour élire les membres de la Knesset. Toutefois, pour les Israéliens résidant à l’étranger, le vote se commencera le 10 mars et prendra fin le 12 mars, dans quatre bureaux installés à l’étranger.

Dans ce sens et «pour la première fois, des bureaux de vote seront installés aux Emirats arabes unis, à Bahreïn ainsi qu’au Maroc», rapporte le média israélien Maariv. Il explique que le nombre d’Israéliens installés à l’étranger et qui participeront à cette opération varie entre 550 ressortissants basés à New York et 4 électeurs éligibles installés en République dominicaine.

«Les élections commenceront mercredi 10 mars à 22 heures à l'ambassade d'Israël à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Elles se termineront le vendredi 12 mars à 6h00 à Los Angeles et à San Francisco», détaille-t-on.

Le média précise également que le dépouillement des bulletins de votes se fera en Israël, le soir du jour du scrutin prévu le 23 mars.