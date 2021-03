Mode : La Maroco-italienne Malika El-Maslouhi, nouvelle égérie de collection de Peter Dundas

Le designer norvégien Peter Dundas a présenté, la semaine dernière, sa collection Dundas Automne 2021, en faisant appel au mannequin maroco-italien Malika El-Maslouhi. «Le poids lourd de la mode a fait appel au modèle montant pour présenter la nouvelle offre glamour, qui a été dévoilé en ligne dans un format de look book», écrit Arab News.

Ainsi, la jeune femme âgée de 22 ans, née à Milan d'une mère italienne et d'un père marocain, figure dans ce look book. Elle a été photographiée par Charlotte Wales à Londres, portant 31 looks allant des minirobes drapées et des tailleurs pantalons en velours aux manteaux, avec notamment la nouvelle catégorie de la marque - la bonneterie, pour une collection inspirée du glamour des années 30 et 70.

«Si jamais nous sommes autorisés à sortir la nuit à nouveau, je promets que je sors avec du Dundas», a écrit Malika El-Maslouhi sur Instagram en commentant les vidéos et les photos des coulisses du tournage, en décrivant une «journée amusante».

La Maroco-italienne, qui a signée chez VIVA Model Management, a fait ses débuts de mannequin à l'âge de 18 ans au défilé Alberta Ferretti automne 2019. Elle était présente au défilé Dior Cruise 2020 qui s'est tenu à Marrakech un mois plus tard. Malika El-Maslouhi a quitté ses études universitaires pour poursuivre le mannequinat à plein temps et captiver complètement l'industrie de la mode dans le processus.

En plus de présenter des maisons de mode légendaires telles que Hermès et Chanel, la star montante de la mode est également apparue dans des campagnes internationales pour Jacquemus et Zadig & Voltaire, et a été sélectionnée comme l'égérie des maillots de bain Calvin Klein. Elle partage son temps entre l'Italie, la France et les Pays-Bas, a également été récemment sélectionnée pour la couverture de la dernière édition d'Elle France, conclut-on.