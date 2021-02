Maroc : Un Saoudien portant la nationalité australienne extradé vers Riyad

Usama Al-Husaini, un Saoudien portant également la nationalité australienne, a récemment été arrêté au Maroc à la demande des autorités de Riyad, qui ont également demandé son expulsion vers l’Arabie saoudite dans les plus brefs délais. Cette demande a été adressée au ministère public au Maroc, dans une lettre datée du 11 février 2021, a fait savoir la plateforme informative Prisoners of conscience. L’homme «est récemment allé en Grande-Bretagne» et les autorités de son pays d’origine soupçonnent sa participation dans l’organisation d’«une activité d’opposition publique» au pouvoir wahhabite.

Dans ce courrier, c’est la justice saoudienne qui demande l’interpellation et la mise en détention d’Usama Al-Husaini, dans l’attente de «son expulsion immédiate vers l’Arabie saoudite». Le concerné a en effet été arrêté et incarcéré une fois arrivé au Maroc, bien qu’il se soit enregistré à l’entrée du territoire national avec son passeport australien. Après des démarches très actives pour la demande de la remise en liberté du ressortissant, l’ambassade d’Australie a cessé d’intervenir dans ce dossier.

We confirm that Dr. Usama Al-Husaini (@asaammaa11) - holding an Australian citizenship has been arrested in Morocco, under the request of Saudi authorities who also requested his deportation to KSA as soon as possible.#أسامة_الحسني