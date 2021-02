Presse : Création d'une section de la FMEJ dans la région de l’Oriental

L’Assemblée générale constitutive d’une section de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) dans la région de l’Oriental a eu lieu, vendredi à Oujda, sous le thème "La presse régionale, miroir du développement territorial".

Les travaux de cette assemblée qui s’est tenue sous la supervision du président de la FMEJ, Noureddine Miftah et d’une délégation du bureau exécutif, avec la participation des entreprises structurées d'Oujda, Berkane, Nador, Figuig et Guercif, se sont soldés par l’élection du bureau de la section de la Fédération dans l’Oriental.

S'inscrivant dans le cadre de la dynamique intense d'organisation et d'encadrement de la FMEJ, la création de cette section a pour objectif de doter la région de l’Oriental d'un outil organisationnel efficace visant à promouvoir les conditions professionnelles, économiques et sociales des établissements médiatiques et des journalistes.

La rencontre, qui a constitué une occasion pour souligner l’importance de la mise à niveau professionnelle, éthique et économique de la presse régionale, a été marquée aussi par un diagnostic de la situation et un débat franc concernant les problèmes et contraintes des entreprises de la presse écrite et électronique dans l’Oriental.

M. Miftah a assuré dans ce sens que la FMEJ est déterminée à poursuivre l’engagement dans la campagne d’encadrement et de mobilisation pour une presse marocaine régionale forte, pluraliste et moderne, et qui contribue au développement local.

Notant que la création de la section de la FMEJ dans la région de l’Oriental intervient après la mise en place, mi-février courant, de trois sections dans le Sahara marocain, plus précisément dans les régions de Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, il a mis en avant la forte symbolique que revêt la ville frontière d’Oujda, une frontière qui symbolise le rêve reporté de l’intégration maghrébine.

«Nous sommes venus transmettre, depuis cette région, un appel à nos collègues du Maghreb arabe pour leur dire que nous devons faire partie de la solution, pas du problème.» Noureddine Miftah

M. Miftah a rappelé à cette occasion l’organisation en marge de cette assemblée générale constitutive, d’une conférence nationale sur "le rôle de la presse du Grand Maghreb dans l'intégration maghrébine" qui sera couronnée par "Nidaa Oujda" (l'appel d'Oujda, ndlr).

De son côté, le président élu de la section de la FMEJ dans la région de l’Oriental, Mohamed Lhard a salué le tenue de cette assemblée générale constitutive et la participation constructive et active des entreprises de presse de la région.

Depuis juillet dernier à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de Casablanca, la FMEJ s'est engagée dans un nouveau cycle de travail structurel, de plaidoyer et d'encadrement avec une dynamique plus intense, tant au niveau central que régional, pour relever les défis que connaît la presse marocaine en raison des crises conjoncturelles et structurelles.