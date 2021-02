Sahara : Des élus internationaux écrivent à Biden pour le maintien de la reconnaissance la souveraineté marocaine

Des personnalités internationales, dont des leaders politiques et des élus de plusieurs pays et parlements régionaux, anciens et en exercice, ont adressé une lettre au président américain, Joe Biden, pour appuyer la décision des Etats-unis reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur le Sahara, affirmant que l'initiative marocaine d'autonomie est la seule solution durable à ce conflit artificiel.

Cette initiative intervient quelques jours après que 27 membres du Congrès américain ont envoyé une lettre au président Biden, lui demandant de retirer la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

I have joined 250 political leaders from Europe and Latin America signing a letter to President @JoeBiden in support of US recognition of sovereignty of #Morocco over the Sahara, strongly believing that the #MoroccanAutonomyPlan is the only solution to Sahara dispute. @GlobalCRL pic.twitter.com/gmYwicRbm6 — Giulio Terzi (@GiulioTerzi) February 26, 2021

Dans cette lettre reprise dans un tweet publié par l’ancien ministre italien des Affaires étrangères et ancien ambassadeur aux Etats-unis et en Israël, Giulio Terzi, ils font part notamment de leur «satisfaction quant à la décision souveraine des Etats-unis d'Amérique de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur l'ensemble du territoire du Sahara».

Cet appel a pu réunir dans un temps très court 250 signataires, issus de 25 pays dans les quatre coins du monde. Il s’agit de l’Italie, l’Argentine, l’Arménie, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, le Chili, la Colombie, le Danemark, la République dominicaine, la République Tchèque, le Salvador, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, le Guatemala, le Honduras, la Hongrie, l’Irlande, le Paraguay, le Pérou, Sainte-Lucie, la Serbie, l’Espagne, ainsi que des membres du Parlement européen et des maires de villes et municipalités importantes, en Europe et dans le monde.

Une lettre qui rassemble différentes tendances politiques

Parmi les signataires de cette lettre, il y a l’ancien président tchèque, Vaclav Klaus, l’ancien président guatémaltèque, Jimmy Morales Cabrera, l’ancien Premier ministre bulgare, Gueorgui Bliznachki, l’ancien membre de la MINURSO, Stephan Todorov Davidov, ainsi que plusieurs députés et sénateurs actuellement en exercice.

«Nous ne pouvons que nous féliciter de la décision des Etats-Unis de reconnaître l'initiative d'autonomie comme seule base d'une solution au différend régional sur le Sahara, car nous pensons qu'elle ouvre des perspectives concrètes pour orienter le processus politique de l'ONU vers une solution finale», précisent les signataires, se disant convaincus que les Etats-Unis, sous la présidence de Joe Biden, continueront de faire avancer la question du Sahara vers une solution juste et pérenne grâce à leur soutien continu à l'initiative marocaine d'autonomie.

«Nous sommes préoccupés par les conséquences que pourrait avoir le prolongement indéfini du statu quo, de l'impasse, par les actes de déstabilisation souvent menés par des milices armées, dans une zone hautement stratégique, et dont la stabilité est intimement liée à la stabilité du continent africain voire même du bassin euro-méditerranéen», soulignent ces différentes personnalités, de diverses tendances politiques avec une prédominance des partis du centre-gauche.

Les signataires se sont, par ailleurs, réjouis du développement dans le Sahara marocain, qui enregistre des indices de développement humain honorables, indiquant que ce positionnement a été rendu possible grâce au nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé par le roi Mohammed VI en 2015 et doté d'un budget de 8 milliards de dollars. «Aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU, avec la participation des Etats-unis, considère l'Initiative marocaine d'autonomie pour la région du Sahara comme une base 'sérieuse et crédible' pour une solution politique».

Les signataires se sont également réjouis que les Etats-unis aient rejoint 20 autres pays ayant décidé l'ouverture de représentations consulaires au Sahara, dans les villes de Laâyoune et de Dakhla, ce qui représente non seulement un acte de reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur la région, mais aussi une reconnaissance du rôle de la région en tant que trait d'union historique entre l'Europe et l'Afrique et en tant que pôle économique régional porteur de nombreuses opportunités pour les investisseurs du monde entier et des perspectives d'avenir, de connaissances et d'emploi pour la jeunesse du continent africain.