Indice de l'e-commerce 2020 : Le Maroc toujours à la traîne par rapport à ses voisins

L’e-commerce index 2020, publié il y a quelques jours par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a classé le Maroc au 95ème rang mondial sur 152 pays. Ce rapport évalue la préparation d’une économie au développement du commerce en ligne, ainsi que la fréquence à laquelle les citoyens de 152 pays achètent des produits sur Internet.

Etabli annuellement, s’appuie sur quatre indices pour mesurer la fréquence d’utilisation d’Internet des citoyens dans leurs achats quotidiens. L’organisation a visité l’édition précédente, indiquant que le Maroc figurait à la 97e, ce qui signifie que le royaume gagne ainsi cette année deux places rapport à 2019. Le Maroc parvient aussi à améliorer son score, qui passe de 43,4 points sur 100 à 44,8.

Quant aux sous-indices, la part des personnes utilisant Internet au Maroc passe ainsi de 65% à 74%, alors que le pourcentage des personnes ayant un compte reste stable à 29%. De plus, le pourcentage des personnes disposant de serveurs Internet sécurisés au Maroc baisse de 52% à 49% de la population. Enfin, l’indice de fiabilité postale continue sa chute, passant de 28% un an auparavant à 27% l’année dernière.

Le Maroc 12e dans le monde arabe et 4e au Maghreb

Dans le monde arabe, le royaume se classe au 12e rang, derrière les des Emirats arabes unis (37ème rang mondial), l'Arabie saoudite, (49e), le Qatar (50e), Oman (54e), le Koweït (58e), le Liban (64e), Bahreïn (66e) et la Jordanie (76e). Il est même devancé par ses trois voisins maghrébins, en l’occurrence la Tunisie (77e), l'Algérie (80e) et la Libye (85e) mais fait mieux que la Mauritanie classée à la 145e place mondiale.

Sur le plan africain, le royaume parvient toutefois à se placer au TOP 10, en occupant la 7e place derrière l'Afrique du Sud (73e), ses trois voisins maghrébins, le Kenya (88e) et le Nigéria (94e).

L'indice montre que l'Europe reste la région la plus préparée pour le commerce électronique, car seuls deux pays extérieurs au vieux continent figuraient dans le Top 10, à savoir Singapour (4e) et Hong Kong qui clôt le podium après avoir détrôné l'Australie. Ainsi, la Suisse détrône les Pays-Bas (2e) en se classant au premier rang. Les deux pays européens sont suivis du Danemark, Singapour et le Royaume-Uni (5e). Le Bas du classement est respectivement occupé par la République démocratique du Congo (148e), les Comores, le Burundi, le Tchad et le Niger (152e).

«La fracture dans l’utilisation du commerce électronique reste énorme. Même parmi les pays du G20, l’écart de mesure de la part des achats en ligne va de 3 % en Inde à 87 % au Royaume-Uni», a déclaré Shamika Sirimanne, directrice de la division de la CNUCED. La responsable a ajouté qu’avec la pandémie de Covid-19, «il est devenu urgent de s'assurer que les pays à la traîne puissent rattraper leur retard et renforcer leur état de préparation au commerce électronique».

Elle a expliqué que l’indice «montre la nécessité pour les gouvernements de faire plus pour s'assurer qu'un plus grand nombre de personnes puissent profiter des opportunités du commerce électronique», sinon leurs entreprises et leurs citoyens «passeront à côté des opportunités offertes par l'économie numérique et seront moins préparés à faire face à différents défis».