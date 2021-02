Attijariwafa bank : Un bénéfice en repli de 48,1% en 2020

Le groupe Attijariwafa bank a publié, jeudi, ses résultats financiers au titre de l’exercice 2020, en affirmant avoir clôturé l’année dans un contexte caractérisé par une crise sanitaire et économique d’une ampleur inédite, impactant significativement l’environnement économique et social dans l’ensemble des pays de présence. Dans un communiqué, le groupe a expliqué que les crédits et l’épargne collectée s’établissent respectivement à 333,7 milliards de dirhams (+3,1%) et 508,7 milliards de dirhams (+6,9%) sur base consolidée. Pour sa part, le produit net bancaire s’élève à 23,9 milliards de dirhams en amélioration de 1,6% par rapport à 2019.

Toutefois, le résultat net part du groupe ressort à 3 milliards de dirhams, en repli de 48,1%, impacté par la contribution exceptionnelle au fonds spécial Covid-19, conjuguée à la hausse significative du coût du risque, explique Attijariwafa Bank. Ce dernier note que le coût du risque a enregistré une augmentation de 243%, se fixant à 5,5 milliards de dirhams en lien avec la détérioration du risque crédit engendré par les conséquences de la pandémie Covid-19 et le provisionnement anticipatif et prudent associé. Rapporté aux encours de crédits, le coût du risque consolidé atteint 1,51% (0,46% en 2019).

Le groupe bancaire a mis en avant «l’engagement exceptionnel des collaborateurs ainsi que le dispositif de soutien des clients mis en place» l’année dernière qui ont permis d’accompagner plus de 68 700 entreprises, majoritairement des TPME, à travers la distribution de 40 milliards de dirhams de crédits additionnels depuis le début de la crise.

Un «soutien massif» aux clients, dans cette conjoncture économique particulièrement difficile, qui s’est matérialisé notamment à travers «le financement de 6 500 jeunes et porteurs de projet pour un montant de 1,25 milliard de dirhams, dans le cadre de l’initiative Intelaka» ou encore «la distribution de 18 538 crédits Damane Oxygène en faveur des commerçants/artisans et TPE, pour une enveloppe de 5,7 milliards de dirhams», explique le groupe.